Лопнева Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1898
Дата смерти01.03.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1898
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Лопнев Евграфий Павлович
Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.03.1974
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Причина смерти: Рак груди