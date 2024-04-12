Лопнева Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева Елизавета Васильевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

30.07.1898

Дата смерти

01.03.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Лопнев Арсий Евграфович

Отец ребёнка: Лопнев Евграфий Павлович

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Евграфий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.03.1974
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Причина смерти: Рак груди
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