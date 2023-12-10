Колотов Яков Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Колотов Сергей
Мать: Колотова Колотова
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Колотова Ульяна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Узянова Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Колотова Ульяна
с. Черемиское, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1745
Сын: Колотов Савелий Яковлевич
Мать ребёнка: Колотова Ульяна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Габушина Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Колотова Ульяна
с. Черемиское
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Пологова Мавра Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Колотова Ульяна
с. Черемисское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Ульяна
Смерть
1785