Колотов Яков Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотов Яков Сергеевич

Колотов Яков Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Колотов Сергей

Мать: Колотова Колотова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Колотов Никон Яковлевич

Мать ребёнка: Колотова Ульяна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Узянова Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Колотова Ульяна

с. Черемиское, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1745

Сын: Колотов Савелий Яковлевич

Мать ребёнка: Колотова Ульяна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Габушина Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Колотова Ульяна

с. Черемиское
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Пологова Мавра Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Колотова Ульяна

с. Черемисское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Ульяна

Смерть
1785
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close