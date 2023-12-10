Узянова (Колотова) Настасья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узянова (Колотова) Настасья Яковлевна

Место рождения

с. Черемиское, Черемиской волости

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Колотов Яков Сергеевич

Мать: Колотова Ульяна

с. Черемиское, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Узянова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Узянов Алексей

Рождение ребёнка
1773

Сын: Узянов Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Узянов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узянов Алексей

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