Узянова (Колотова) Настасья Яковлевна
Место рожденияс. Черемиское, Черемиской волости
Дата рождения1744
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Колотов Яков Сергеевич
Мать: Колотова Ульяна
с. Черемиское, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Узянова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Узянов Алексей
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Узянов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Узянов Алексей