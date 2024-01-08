Узянов Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узянов Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Узянов Алексей

Мать: Узянова Настасья Яковлевна

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