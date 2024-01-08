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Узянов Егор Алексеевич
Узянов Егор Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773
Пол
Мужской
Отец
Узянов Алексей
1747 г.р.
Мать
Узянова (Колотова) Настасья Яковлевна
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Узянов Алексей
Мать:
Узянова Настасья Яковлевна
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