Колотова (Зиновьева) Ульяна
Место рожденияс. Черемиское Аятской слободы, Верхотурского уезда
Дата рождения1710
Дата смерти1791
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Зиновьев Зиновьев
с. Черемиское Аятской слободы, Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Колотов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Узянова Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Колотов Яков Сергеевич
с. Черемиское, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1745
Сын: Колотов Савелий Яковлевич
Отец ребёнка: Колотов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Габушина Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Колотов Яков Сергеевич
с. Черемиское
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Пологова Мавра Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Колотов Яков Сергеевич
с. Черемисское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791