Колотова (Зиновьева) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотова (Зиновьева) Ульяна

Колотова (Зиновьева) Ульяна

Место рождения

с. Черемиское Аятской слободы, Верхотурского уезда

Дата рождения

1710

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Зиновьев Зиновьев

Мать: Зиновьева Лукерья Никифоровна

с. Черемиское Аятской слободы, Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1739

Сын: Колотов Никон Яковлевич

Отец ребёнка: Колотов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Узянова Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Колотов Яков Сергеевич

с. Черемиское, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1745

Сын: Колотов Савелий Яковлевич

Отец ребёнка: Колотов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Габушина Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Колотов Яков Сергеевич

с. Черемиское
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Пологова Мавра Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Колотов Яков Сергеевич

с. Черемисское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Яков Сергеевич

Смерть
1791
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close