Колотов Никон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотов Никон Яковлевич

Колотов Никон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Колотов Яков Сергеевич

Мать: Колотова Ульяна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Колотов Степан Никонович

Мать ребёнка: Колотова Зиновия

Рождение ребёнка
1763

Сын: Колотов Григорий Никонович

Мать ребёнка: Колотова Зиновия

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Никифорова Лукерья Никоновна

Мать ребёнка: Колотова Зиновия

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Козмина Колотова Ефросиния Никоновна

Мать ребёнка: Колотова Зиновия

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Егорова Колотова Парасковья Никоновга

Мать ребёнка: Колотова Зиновия

Рождение ребёнка
1773

Сын: Колотов Алексей Никонович

Мать ребёнка: Колотова Зиновия

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Колотова София Никоновна

Мать ребёнка: Колотова Зиновия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Зиновия

Смерть
1784
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close