Колотов Никон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Колотов Яков Сергеевич
Мать: Колотова Ульяна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Колотова Зиновия
Рождение ребёнка
1763
Сын: Колотов Григорий Никонович
Мать ребёнка: Колотова Зиновия
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Никифорова Лукерья Никоновна
Мать ребёнка: Колотова Зиновия
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Козмина Колотова Ефросиния Никоновна
Мать ребёнка: Колотова Зиновия
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Егорова Колотова Парасковья Никоновга
Мать ребёнка: Колотова Зиновия
Рождение ребёнка
1773
Сын: Колотов Алексей Никонович
Мать ребёнка: Колотова Зиновия
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Колотова София Никоновна
Мать ребёнка: Колотова Зиновия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Зиновия
Смерть
1784