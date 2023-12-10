Пологова (Колотова) Мавра Марфа Яковлевна
Место рожденияс. Черемисское
Дата рождения1751
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Колотов Яков Сергеевич
Мать: Колотова Зиновьев Ульяна
с. Черемисское
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Пологова Орина Филатовна
Отец ребёнка: Пологов Филипп Филат Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Пологова Офимья Филатовна
Отец ребёнка: Пологов Филипп Филат Иванович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Пологов Филипп Филат Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Пологов Дмитрей Филатович
Отец ребёнка: Пологов Филипп Филат Иванович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пологов Венедикт Филатович
Отец ребёнка: Пологов Филипп Филат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан