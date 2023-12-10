Пологова (Колотова) Мавра Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пологова (Колотова) Мавра Марфа Яковлевна

Место рождения

с. Черемисское

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Колотов Яков Сергеевич

Мать: Колотова Зиновьев Ульяна

с. Черемисское
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Пологова Орина Филатовна

Отец ребёнка: Пологов Филипп Филат Иванович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Пологова Офимья Филатовна

Отец ребёнка: Пологов Филипп Филат Иванович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Пологов Петр Филатович

Отец ребёнка: Пологов Филипп Филат Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Пологов Дмитрей Филатович

Отец ребёнка: Пологов Филипп Филат Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пологов Венедикт Филатович

Отец ребёнка: Пологов Филипп Филат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пологов Филипп Филат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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