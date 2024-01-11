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Пологов Петр Филатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Пологов Филипп Филат Иванович

Мать: Пологова Мавра Марфа Яковлевна

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