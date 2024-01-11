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Пологов Венедикт Филатович
Пологов Венедикт Филатович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Пол
Мужской
Отец
Пологов Филипп Филат Иванович
1758 г.р.
Мать
Пологова (Колотова) Мавра Марфа Яковлевна
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Пологов Филипп Филат Иванович
Мать:
Пологова Мавра Марфа Яковлевна
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