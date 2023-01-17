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Мядюта Степан Иосифович

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Место рождения

Горбатенские, Освейская волость, Дриссенский уезд

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

После 1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Мядюта Иосиф

Мать: не указана

Горбатенские, Освейская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Пышманцева Степановна

Мать ребёнка: Мядюта Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Зоя Степановна

Мать ребёнка: Мядюта Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.

Дочь: Брызгалова Елена Степановна

Мать ребёнка: Мядюта Мария Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
После 1972
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