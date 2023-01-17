Мядюта Степан Иосифович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиПосле 1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Отец: Мядюта Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Пышманцева Степановна
Мать ребёнка: Мядюта Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Зоя Степановна
Мать ребёнка: Мядюта Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.
Дочь: Брызгалова Елена Степановна
Мать ребёнка: Мядюта Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1972