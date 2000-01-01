Пышманцева (Мядюта) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Мядюта Степан Иосифович
Мать: Мядюта Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Пышманцев Юрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно