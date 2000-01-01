Пышманцева (Мядюта) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышманцева (Мядюта) Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1873 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1927 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Мядюта Степан Иосифович

Мать: Мядюта Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Пышманцев Юрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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