Мядюта Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Пышманцева Степановна
Отец ребёнка: Мядюта Степан Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Зоя Степановна
Отец ребёнка: Мядюта Степан Иосифович
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.
Дочь: Брызгалова Елена Степановна
Отец ребёнка: Мядюта Степан Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно