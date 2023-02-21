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Мядюта Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Пышманцева Степановна

Отец ребёнка: Мядюта Степан Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Зоя Степановна

Отец ребёнка: Мядюта Степан Иосифович

Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.

Дочь: Брызгалова Елена Степановна

Отец ребёнка: Мядюта Степан Иосифович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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