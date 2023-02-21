(Мядюта) Зоя Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Мядюта Степан Иосифович
Мать: Мядюта Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крашенинникова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Крашенинников Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терманов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно