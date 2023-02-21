(Мядюта) Зоя Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мядюта) Зоя Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Мядюта Степан Иосифович

Мать: Мядюта Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крашенинникова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Крашенинников Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крашенинников Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терманов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землин Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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