Боровой Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
Около 01.11.1876
Жена: Боровая Анна Яковлева
Рождение ребёнка
19.04.1878
Сын: Боровой Феодор Григорьевич
Мать ребёнка: Боровая Анна Яковлева
Бракосочетание
Около 1890 ст.
Жена: Боровая Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
Около ?.10.1891 ст.
Дочь: Боровая Пераскева Григорьева
Мать ребёнка: Боровая Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
02.03.1893 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Боровая Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.
Дочь: Агафия Григориевна
Мать ребёнка: Боровая Евдокия Никитина
Восприемники:Соляной Филипп Иосифович;Соляная Агафия Никитична
Рождение ребёнка
06.11.1900
Сын: Боровой Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Боровая Евдокия Никитина
Смерть
Неизвестно