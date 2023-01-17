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Боровой Григорий Михайлович

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Боровой Михаил Дмитриевич

Мать: Боровая Матрена Николаевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 01.11.1876

Жена: Боровая Анна Яковлева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.04.1878

Сын: Боровой Феодор Григорьевич

Мать ребёнка: Боровая Анна Яковлева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1890 ст.

Жена: Боровая Евдокия Никитина

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1891 ст.

Дочь: Боровая Пераскева Григорьева

Мать ребёнка: Боровая Евдокия Никитина

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.03.1893 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Боровая Евдокия Никитина

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.

Дочь: Агафия Григориевна

Мать ребёнка: Боровая Евдокия Никитина

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Соляной Филипп Иосифович;Соляная Агафия Никитична
Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Боровой Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Боровая Евдокия Никитина

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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