Боровая (Аксенова) Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая (Аксенова) Анна Яковлева

Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

17.07.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 01.11.1876

Муж: Боровой Григорий Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.04.1878

Сын: Боровой Феодор Григорьевич

Отец ребёнка: Боровой Григорий Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
17.07.1883
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Жена солдата Григория Михаиловича Борового ,ушедшая от эпилипсичного удара
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