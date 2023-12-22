Боровая (Аксенова) Анна Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти17.07.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 01.11.1876
Рождение ребёнка
19.04.1878
Сын: Боровой Феодор Григорьевич
Отец ребёнка: Боровой Григорий Михайлович
Смерть
17.07.1883
Жена солдата Григория Михаиловича Борового ,ушедшая от эпилипсичного удара