Боровая Матрена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Сведения из Ревизских сказок о крестьянах Воронежской губернии 1857г
Бракосочетание
Около 1852
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Боровой Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Боровой Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Боровой Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Боровой Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Боровой Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Боровой Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Боровой Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно