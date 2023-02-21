Боровая Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая Матрена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 или 1833 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Сведения из Ревизских сказок о крестьянах Воронежской губернии 1857г
Бракосочетание
Около 1852

Муж: Боровой Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Боровой Иван Михайлович

Отец ребёнка: Боровой Михаил Дмитриевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Боровой Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Боровой Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Боровой Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Боровой Михаил Дмитриевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Боровой Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Боровой Михаил Дмитриевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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