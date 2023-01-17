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Боровой Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородицкое

Дата рождения

1829 или 1833

Дата смерти

21.09.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 или 1833

Отец: Боровой Дмитрий Степанович

Мать: Боровая Прасковья Матвеевна

Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородицкое
Бракосочетание
Около 1852

Жена: Боровая Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Боровой Иван Михайлович

Мать ребёнка: Боровая Матрена Николаевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Боровой Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Боровая Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Боровой Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Боровая Матрена Николаевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Боровой Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Боровая Матрена Николаевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
21.09.1899 ст.
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
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