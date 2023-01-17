Боровой Михаил Дмитриевич
Место рожденияВоронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородицкое
Дата рождения1829 или 1833
Дата смерти21.09.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 или 1833
Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородицкое
Бракосочетание
Около 1852
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Боровая Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Боровой Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Боровая Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Боровой Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Боровая Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Боровой Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Боровая Матрена Николаевна
Смерть
21.09.1899 ст.
Катара желудка