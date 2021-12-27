Боровой Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Боровой Степан
Мать: не указана
Сведения из Ревизских сказок о крестьянах Воронежской губернии 1857г фонд 687,дело 1905,1903,опись 2
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Боровая Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Боровой Степан (Стефан) Дмитриевич
Мать ребёнка: Боровая Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Боровой Дормидон Дмитриевич
Мать ребёнка: Боровая Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
1829 или 1833
Сын: Боровой Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Боровая Прасковья Матвеевна
Смерть
Неизвестно