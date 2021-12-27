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Боровой Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Боровой Степан

Мать: не указана

Сведения из Ревизских сказок о крестьянах Воронежской губернии 1857г фонд 687,дело 1905,1903,опись 2
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровая Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Боровой Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Боровая Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Боровой Степан (Стефан) Дмитриевич

Мать ребёнка: Боровая Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Боровой Дормидон Дмитриевич

Мать ребёнка: Боровая Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
1829 или 1833

Сын: Боровой Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Боровая Прасковья Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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