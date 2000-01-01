Боровая Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Сведения из Ревизских сказок о крестьянах Воронежской губернии 1857г
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Боровой Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Боровой Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Боровой Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Боровой Дормидон Дмитриевич
Отец ребёнка: Боровой Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1829 или 1833
Сын: Боровой Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Боровой Дмитрий Степанович
Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородицкое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно