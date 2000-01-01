Боровая Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая Прасковья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Сведения из Ревизских сказок о крестьянах Воронежской губернии 1857г
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Боровой Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Боровой Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Боровой Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Боровой Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Боровой Дормидон Дмитриевич

Отец ребёнка: Боровой Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1829 или 1833

Сын: Боровой Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Боровой Дмитрий Степанович

Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородицкое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровой Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно
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