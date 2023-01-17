Боровой Степан (Стефан) Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти07.12.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
Около 1845
Жена: Боровая Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Боровая Наталья Степановна
Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Боровой Леонтий Степанович
Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Боровая Мария Степановна
Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Боровая Ирина Степановна
Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1860
Сын: Боровой Алексей Степанович
Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова
Смерть
07.12.1895 ст.
от старости в возрасте 72 лет