Боровой Степан (Стефан) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровой Степан (Стефан) Дмитриевич

Боровой Степан (Стефан) Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

07.12.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Боровой Дмитрий Степанович

Мать: Боровая Прасковья Матвеевна

Бракосочетание
Около 1845

Жена: Боровая Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Боровая Наталья Степановна

Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Боровой Леонтий Степанович

Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Боровой Семен Степанович

Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Боровая Мария Степановна

Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Боровая Ирина Степановна

Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
13.03.1860

Сын: Боровой Алексей Степанович

Мать ребёнка: Боровая Аксинья Иванова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
07.12.1895 ст.
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
от старости в возрасте 72 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close