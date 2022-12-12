Боровой Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти27.12.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Боровой Степан Дмитриевич
Мать: Боровая Аксинья Иванова
Бракосочетание
04.02.1876
Рождение ребёнка
03.03.1878
Сын: Боровой Ефимий Семеонович
Мать ребёнка: Боровая Ульяния Ивановна(Дмитриевна)
Воспр:соляной Макар Михайлович,Новохацская Наталия Стефанова
Смерть
27.12.1880
От продолжительной боли источник-https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-176-op-1-d-88