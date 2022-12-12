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Боровой Семен Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

27.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Боровой Степан Дмитриевич

Мать: Боровая Аксинья Иванова

Бракосочетание
04.02.1876

Жена: Боровая Ульяния Ивановна(Дмитриевна)

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.03.1878

Сын: Боровой Ефимий Семеонович

Мать ребёнка: Боровая Ульяния Ивановна(Дмитриевна)

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр:соляной Макар Михайлович,Новохацская Наталия Стефанова
Смерть
27.12.1880
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
От продолжительной боли источник-https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-176-op-1-d-88
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