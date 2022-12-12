Боровая Аксинья (Ксения) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая Аксинья (Ксения) Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1845

Муж: Боровой Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Боровая Наталья Степановна

Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Боровой Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Боровой Семен Степанович

Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Боровая Мария Степановна

Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Боровая Ирина Степановна

Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.03.1860

Сын: Боровой Алексей Степанович

Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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