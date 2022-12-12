Боровая Аксинья (Ксения) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Боровая Наталья Степановна
Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Боровой Леонтий Степанович
Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Боровая Мария Степановна
Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Боровая Ирина Степановна
Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.03.1860
Сын: Боровой Алексей Степанович
Отец ребёнка: Боровой Степан Дмитриевич
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно