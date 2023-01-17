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Боровой Леонтий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Боровой Степан Дмитриевич

Мать: Боровая Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
25.12.1883

Сын: Боровой Стефан Леонтиевич

Мать ребёнка: Боровая Пелагея Трофимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
воспр.Бугаев Иоанн Трофимов,Шипилова Евдокия Денисова
Рождение ребёнка
29.08.1892 ст.

Сын: Боровой Александр Леонтиевич

Мать ребёнка: Боровая Пелагея Трофимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровая Пелагея Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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