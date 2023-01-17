Боровой Леонтий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Боровой Степан Дмитриевич
Мать: Боровая Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
25.12.1883
Сын: Боровой Стефан Леонтиевич
Мать ребёнка: Боровая Пелагея Трофимовна
воспр.Бугаев Иоанн Трофимов,Шипилова Евдокия Денисова
Рождение ребёнка
29.08.1892 ст.
Сын: Боровой Александр Леонтиевич
Мать ребёнка: Боровая Пелагея Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно