Боровая (Бугаева) Пелагея Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1883
Сын: Боровой Стефан Леонтиевич
Отец ребёнка: Боровой Леонтий Степанович
воспр.Бугаев Иоанн Трофимов,Шипилова Евдокия Денисова
Рождение ребёнка
29.08.1892 ст.
Сын: Боровой Александр Леонтиевич
Отец ребёнка: Боровой Леонтий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно