Боровая (Бугаева) Пелагея Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая (Бугаева) Пелагея Трофимовна

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Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.12.1883

Сын: Боровой Стефан Леонтиевич

Отец ребёнка: Боровой Леонтий Степанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
воспр.Бугаев Иоанн Трофимов,Шипилова Евдокия Денисова
Рождение ребёнка
29.08.1892 ст.

Сын: Боровой Александр Леонтиевич

Отец ребёнка: Боровой Леонтий Степанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровой Леонтий Степанович

Смерть
Неизвестно
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