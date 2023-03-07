Боровая (Салова) Ульяния Ивановна(Дмитриевна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1876
Рождение ребёнка
03.03.1878
Сын: Боровой Ефимий Семеонович
Отец ребёнка: Боровой Семен Степанович
Воспр:соляной Макар Михайлович,Новохацская Наталия Стефанова
Смерть
Неизвестно