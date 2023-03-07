Боровая (Салова) Ульяния Ивановна(Дмитриевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая (Салова) Ульяния Ивановна(Дмитриевна)

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Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.02.1876

Муж: Боровой Семен Степанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.03.1878

Сын: Боровой Ефимий Семеонович

Отец ребёнка: Боровой Семен Степанович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр:соляной Макар Михайлович,Новохацская Наталия Стефанова
Смерть
Неизвестно
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