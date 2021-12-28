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Боровой Степан

Место рождения

Новобогородицкое, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Новобогородицкое, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Откуда убыл в с,Княжево Астраханской губернии,Енотаевского уезда-Воронежская губерния Богучарский Уезд,слобода Богородицкая(Марченкова)
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Боровой Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Боровой Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Сведения из Ревизских сказок о крестьянах Воронежской губернии 1857г фонд 687,дело 1905,1903,опись 2
Смерть
Неизвестно

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