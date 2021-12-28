Боровой Степан
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Откуда убыл в с,Княжево Астраханской губернии,Енотаевского уезда-Воронежская губерния Богучарский Уезд,слобода Богородицкая(Марченкова)
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Боровой Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Сведения из Ревизских сказок о крестьянах Воронежской губернии 1857г фонд 687,дело 1905,1903,опись 2
Смерть
Неизвестно