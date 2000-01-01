Боровой Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровой Федор Степанович

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Место рождения

Предположительно Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородская

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Боровой Степан

Мать: не указана

Предположительно Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородская
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Боровой Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Предположительно Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородская
Смерть
Неизвестно
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