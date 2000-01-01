Боровой Федор Степанович
Место рожденияПредположительно Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородская
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Боровой Степан
Мать: не указана
Предположительно Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородская
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: не указана
Предположительно Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородская
Смерть
Неизвестно