Боровой Иван Федорович
Место рожденияПредположительно Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородская
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Боровой Федор Степанович
Мать: не указана
Предположительно Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородская
Рождение ребёнка
1838 или 1841
Дочь: Боровая Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Боровая Дарья Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Боровая Дарья Моисеева
Бракосочетание
Около 1839
Жена: Боровая Дарья Моисеева
Смерть
Неизвестно