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Боровой Иван Федорович

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Место рождения

Предположительно Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородская

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Боровой Федор Степанович

Мать: не указана

Предположительно Воронежская губерния Богучарский уезд слобода Богородская
Рождение ребёнка
1838 или 1841

Дочь: Боровая Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Боровая Дарья Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Боровой Филипп Иванович

Мать ребёнка: Боровая Дарья Моисеева

Бракосочетание
Около 1839

Жена: Боровая Дарья Моисеева

Смерть
Неизвестно
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