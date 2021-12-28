Боровая Дарья Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838 или 1841
Дочь: Боровая Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Боровой Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Боровой Иван Федорович
Бракосочетание
Около 1839
Смерть
Неизвестно