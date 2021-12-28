Боровая Дарья Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровая Дарья Моисеева

Боровая Дарья Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838 или 1841

Дочь: Боровая Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Боровой Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Боровой Филипп Иванович

Отец ребёнка: Боровой Иван Федорович

Бракосочетание
Около 1839

Муж: Боровой Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.