Боровой Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Боровой Иван Федорович
Мать: Боровая Дарья Моисеева
Бракосочетание
24.10.1860
Бракосочетание
Около 1861
Жена: Боровая Фекла Фокеевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Королевская Мария Филипповна
Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Склярова Агрипина Филипповна
Мать ребёнка: Боровая Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874
Дочь: Боровая Харитина Филиппова
Мать ребёнка: Боровая Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
13.02.1875
Рождение ребёнка
17.02.1876
Рождение ребёнка
01.03.1879
Рождение ребёнка
25.07.1881
Дочь: Боровая Анна Филипповна
Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна
Рождение ребёнка
11.07.1883
Дочь: Боровая Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна
Воспр.Цепляев Феодор Елисеевич,Цепляева Феодосия Севастьянова,вдова.солдатка
Смерть
Неизвестно