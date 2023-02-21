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Боровой Филипп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Жена

Около 1843 г.р.
Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Боровой Иван Федорович

Мать: Боровая Дарья Моисеева

Бракосочетание
24.10.1860

Жена: Боровая Пелагея Савельевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1861

Жена: Боровая Фекла Фокеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Боровой Иоанн Филиппович

Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Королевская Мария Филипповна

Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Склярова Агрипина Филипповна

Мать ребёнка: Боровая Пелагея Савельевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874

Дочь: Боровая Харитина Филиппова

Мать ребёнка: Боровая Пелагея Савельевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.02.1875

Дочь: Боровая Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.02.1876

Дочь: Боровая Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.03.1879

Дочь: Боровая Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.07.1881

Дочь: Боровая Анна Филипповна

Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.07.1883

Дочь: Боровая Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Боровая Фекла Фокеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Цепляев Феодор Елисеевич,Цепляева Феодосия Севастьянова,вдова.солдатка
Смерть
Неизвестно
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