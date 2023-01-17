Боровая (Олейникова) Пелагея Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1860
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Склярова Агрипина Филипповна
Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874
Дочь: Боровая Харитина Филиппова
Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно