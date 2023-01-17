Боровая (Олейникова) Пелагея Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая (Олейникова) Пелагея Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1860

Муж: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Склярова Агрипина Филипповна

Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874

Дочь: Боровая Харитина Филиппова

Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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