Склярова (Боровая) Агрипина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСклярова (Боровая) Агрипина Филипповна

Склярова (Боровая) Агрипина Филипповна

avatar

Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Боровой Филипп Иванович

Мать: Боровая Пелагея Савельевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.11.1890 ст.

Муж: Скляров Артемий Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.02.1892 ст.

Сын: Скляров Никифор Артемиев

Отец ребёнка: Скляров Артемий Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.

Сын: Скляров Феодор Артемиев

Отец ребёнка: Скляров Артемий Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Боровой Иоанн Филиппов;Осадчиева (Боровая)Евдокия Филиппова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close