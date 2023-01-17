Склярова (Боровая) Агрипина Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Бракосочетание
05.11.1890 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1892 ст.
Отец ребёнка: Скляров Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.
Отец ребёнка: Скляров Артемий Васильевич
Воспр.Боровой Иоанн Филиппов;Осадчиева (Боровая)Евдокия Филиппова
Смерть
Неизвестно