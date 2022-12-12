Скляров Артемий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1890 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1892 ст.
Мать ребёнка: Склярова Агрипина Филипповна
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.
Мать ребёнка: Склярова Агрипина Филипповна
Воспр.Боровой Иоанн Филиппов;Осадчиева (Боровая)Евдокия Филиппова
Смерть
Неизвестно