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Скляров Артемий Васильевич

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.11.1890 ст.

Жена: Склярова Агрипина Филипповна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.02.1892 ст.

Сын: Скляров Никифор Артемиев

Мать ребёнка: Склярова Агрипина Филипповна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.

Сын: Скляров Феодор Артемиев

Мать ребёнка: Склярова Агрипина Филипповна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Боровой Иоанн Филиппов;Осадчиева (Боровая)Евдокия Филиппова
Смерть
Неизвестно
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