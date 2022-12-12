Боровая (Сажнева) Фекла Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровая (Сажнева) Фекла Фокеевна

Боровая (Сажнева) Фекла Фокеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

12.07.1883

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1861

Муж: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Боровой Иоанн Филиппович

Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Королевская Мария Филипповна

Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.02.1875

Дочь: Боровая Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.02.1876

Дочь: Боровая Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.03.1879

Дочь: Боровая Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.07.1881

Дочь: Боровая Анна Филипповна

Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.07.1883

Дочь: Боровая Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Цепляев Феодор Елисеевич,Цепляева Феодосия Севастьянова,вдова.солдатка
Смерть
12.07.1883
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
от родов,39 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close