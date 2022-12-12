Боровая (Сажнева) Фекла Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти12.07.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Королевская Мария Филипповна
Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1875
Рождение ребёнка
17.02.1876
Рождение ребёнка
01.03.1879
Рождение ребёнка
25.07.1881
Дочь: Боровая Анна Филипповна
Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1883
Дочь: Боровая Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Боровой Филипп Иванович
Воспр.Цепляев Феодор Елисеевич,Цепляева Феодосия Севастьянова,вдова.солдатка
Смерть
12.07.1883
от родов,39 лет