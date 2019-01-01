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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
937Новобогородицкая (Марченкова), слоб. каз.при рч. Криуше.296160329333Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
347. Ново-Богородицкое (Марченково), слобода бывшая государственная, при речке Криуше, дворов 273, жителей 1796, церковь православная, 2 лавки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Ново-Богодицкая.5520слободаНово-Богородицкаго3001818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7598Новобогородицкоесело50°02'с.ш.40°59'в.д.M-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20637420101с Новобогородицкоесело