Боровая (Соляная) Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая (Соляная) Евдокия Никитина

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: Соляной Никита Семионов

Мать: Соляная Агапия Силуанова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1890 ст.

Муж: Боровой Григорий Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1891 ст.

Дочь: Боровая Пераскева Григорьева

Отец ребёнка: Боровой Григорий Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.03.1893 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Боровой Григорий Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.

Дочь: Агафия Григориевна

Отец ребёнка: Боровой Григорий Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Соляной Филипп Иосифович;Соляная Агафия Никитична
Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Боровой Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Боровой Григорий Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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