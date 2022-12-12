Боровая (Соляная) Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: Соляной Никита Семионов
Мать: Соляная Агапия Силуанова
Бракосочетание
Около 1890 ст.
Рождение ребёнка
Около ?.10.1891 ст.
Дочь: Боровая Пераскева Григорьева
Отец ребёнка: Боровой Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
02.03.1893 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Боровой Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.
Дочь: Агафия Григориевна
Отец ребёнка: Боровой Григорий Михайлович
Восприемники:Соляной Филипп Иосифович;Соляная Агафия Никитична
Рождение ребёнка
06.11.1900
Сын: Боровой Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Боровой Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно