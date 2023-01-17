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Соляной Никита Семионов

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соляной Семион Иоаннов

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Дочь: Боровая Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Соляная Агапия Силуанова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Дочь: Кононенкова Екатерина Никитина

Мать ребёнка: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Феодосия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.

Дочь: Сажнева Агафия Никитична

Мать ребёнка: Соляная Агапия Силуанова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Гичев Никита Силуанов,Соляная Матрена Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Солянов Федор Никитович

Мать ребёнка: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Пераскева Никитина

Мать ребёнка: Соляная Агапия Силуанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соляная Агапия Силуанова

Смерть
Неизвестно
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