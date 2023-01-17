Соляной Никита Семионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соляной Семион Иоаннов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Дочь: Боровая Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Соляная Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Дочь: Кононенкова Екатерина Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Феодосия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.
Дочь: Сажнева Агафия Никитична
Мать ребёнка: Соляная Агапия Силуанова
Восприемники:Гичев Никита Силуанов,Соляная Матрена Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Пераскева Никитина
Мать ребёнка: Соляная Агапия Силуанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соляная Агапия Силуанова
Смерть
Неизвестно