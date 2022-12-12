Соляной Семион Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Соляной Евстигней Семионов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно