Соляной Семион Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соляной Семион Иоаннов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Соляной Евстигней Семионов

Мать ребёнка: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соляная Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соляной Никита Семионов

Мать ребёнка: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соляной Иосиф Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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