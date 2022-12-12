Соляная (Гичева) Агапия Силуанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Дочь: Боровая Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Соляной Никита Семионов
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.
Дочь: Сажнева Агафия Никитична
Отец ребёнка: Соляной Никита Семионов
Восприемники:Гичев Никита Силуанов,Соляная Матрена Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Пераскева Никитина
Отец ребёнка: Соляной Никита Семионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно