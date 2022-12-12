Соляная (Гичева) Агапия Силуанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоляная (Гичева) Агапия Силуанова

Соляная (Гичева) Агапия Силуанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Дочь: Боровая Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Соляной Никита Семионов

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.

Дочь: Сажнева Агафия Никитична

Отец ребёнка: Соляной Никита Семионов

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Гичев Никита Силуанов,Соляная Матрена Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Пераскева Никитина

Отец ребёнка: Соляной Никита Семионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соляной Никита Семионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close