Колесникова Пераскева (Соляная) Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Пераскева (Соляная) Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соляной Никита Семионов

Мать: Соляная Агапия Силуанова

Рождение ребёнка
22.10.1891 ст.

Сын: Колесников Яков

Отец ребёнка: не указан

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Соляной Филипп Иосифов;девица Соляная Феодосия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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