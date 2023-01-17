Колесникова Пераскева (Соляная) Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соляной Никита Семионов
Мать: Соляная Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
22.10.1891 ст.
Сын: Колесников Яков
Отец ребёнка: не указан
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Соляной Филипп Иосифов;девица Соляная Феодосия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно