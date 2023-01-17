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Суконщиков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Суконщиков Николай Михайлович

Мать: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анфия Семеновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Суконщиков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Анфия Семеновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: ??? Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анфия Семеновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Сын: Суконщиков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Анфия Семеновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Анфия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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