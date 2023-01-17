Суконщиков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анфия Семеновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Сын: Суконщиков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Анфия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: ??? Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анфия Семеновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Сын: Суконщиков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Анфия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно