Суконщикова Аполлинария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820 ст.
Дата смерти21.10.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Суконщиков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович
Сын: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович
Сын: Суконщиков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович
Сын: Суконщиков Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович
Сын: Суконщиков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович
Сын: Суконщиков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович
Сын: Суконщиков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович