Суконщикова Аполлинария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуконщикова Аполлинария Алексеевна

Суконщикова Аполлинария Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820 ст.

Дата смерти

21.10.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Суконщиков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845 ст.

Сын: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Суконщиков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Суконщиков Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1857 ст.

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1857 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1857 по 1859 ст.

Сын: Суконщиков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Николай Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
21.10.1904 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
погребена 23 октября 1904 года на вологодском градском Богородицком, что на Глинках, кладбище.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close