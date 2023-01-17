Суконщиков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Суконщиков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна
Сын: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна
Сын: Суконщиков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна
Сын: Суконщиков Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна
Сын: Суконщиков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна
Сын: Суконщиков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна
Сын: Суконщиков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна