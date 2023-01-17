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Суконщиков Николай Михайлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814 ст.

Отец: Суконщиков Михайло Алексеевич

Мать: Суконщикова Устинья Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Суконщиков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845 ст.

Сын: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Суконщиков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Суконщиков Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1857 ст.

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1857 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1857 по 1859 ст.

Сын: Суконщиков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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