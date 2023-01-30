Суконщикова Анфия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.
Дочь: (Суконщикова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Сын: Суконщиков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: (Суконщикова) ??? Николаевна
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Сын: Суконщиков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Суконщиков Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно