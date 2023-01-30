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Суконщикова Анфия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Николай Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.

Дочь: (Суконщикова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Суконщиков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: (Суконщикова) ??? Николаевна

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Сын: Суконщиков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Суконщиков Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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