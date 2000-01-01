Ражев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1858

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1860

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ражев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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