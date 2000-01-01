Ражев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно