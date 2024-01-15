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Ражева Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

17.05.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Ражев Василий Никитин

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ражев Михаил Васильев

Отец ребёнка: Ражев Василий Никитин

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Ражев Василий Никитин

Рождение ребёнка
06.05.1837

Сын: Ражев Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Ражев Василий Никитин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1843

Сын: Ражев Козьма Васильевич

Отец ребёнка: Ражев Василий Никитин

Смерть
17.05.1858
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: горячка
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