Ражева Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти17.05.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Ражев Василий Никитин
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Ражев Василий Никитин
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Ражев Василий Никитин
Рождение ребёнка
06.05.1837
Отец ребёнка: Ражев Василий Никитин
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1843
Отец ребёнка: Ражев Василий Никитин
Смерть
17.05.1858
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: горячка