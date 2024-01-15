Ражев Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти15.09.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ражев Никита Дмитриев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Настасья Васильева
Мать ребёнка: Ражева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Ражева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Ражева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
06.05.1837
Мать ребёнка: Ражева Пелагея Алексеевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1843
Мать ребёнка: Ражева Пелагея Алексеевна
Смерть
15.09.1882
c Селитьба, единоверческая