Ражев Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражев Василий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

15.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ражев Никита Дмитриев

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Настасья Васильева

Мать ребёнка: Ражева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ражев Михаил Васильев

Мать ребёнка: Ражева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Ражева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
06.05.1837

Сын: Ражев Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Ражева Пелагея Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1843

Сын: Ражев Козьма Васильевич

Мать ребёнка: Ражева Пелагея Алексеевна

Смерть
15.09.1882
c Селитьба, единоверческая
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