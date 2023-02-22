Ражева Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражева Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

16.12.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1858

Сын: Ражев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ражев Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
28.01.1860

Сын: Ражев Семён Дмитриев

Отец ребёнка: Ражев Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ражев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ражев Дмитрий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ражев Дмитрий Васильев

Смерть
16.12.1913
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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