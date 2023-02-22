Ражева Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти16.12.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1858
Отец ребёнка: Ражев Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
28.01.1860
Сын: Ражев Семён Дмитриев
Отец ребёнка: Ражев Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Ражев Дмитрий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1913
Причина смерти: Естественная смерть/старость