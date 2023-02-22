Ражев Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРажев Андрей Дмитриевич

Ражев Андрей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

19.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ражев Дмитрий Васильев

Мать: Ражева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ражев Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Ражева Анна Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1901

Сын: Ражев Никандр Андреев

Мать ребёнка: Ражева Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ражева Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ражева Анна Петрова

Смерть
19.07.1901
Причина смерти: Чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close