Ражев Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти19.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ражев Дмитрий Васильев
Мать: Ражева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Ражева Анна Петрова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1901
Мать ребёнка: Ражева Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ражева Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ражева Анна Петрова
Смерть
19.07.1901
Причина смерти: Чахотка