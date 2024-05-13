Асанова (Иутина) Мария Васильевна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Асанова (Иутина) Мария Васильевна

Место рождения

г. Воткинск, Пермская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Иутин Василий Егорович

Мать: не указана

г. Воткинск, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Иван Андреевич

?
Рождение ребёнка
13.07.1919

Сын: Асанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Асанов Иван Андреевич

г. Зуевка Кировской области
Рождение ребёнка
19.03.1921

Дочь: Кобякова (Асанова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Асанов Иван Андреевич

г. Лысьва Пермской области
Рождение ребёнка
17.05.1923

Дочь: (Асанова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Асанов Иван Андреевич

г. Промысла, Пермской губернии
Рождение ребёнка
19.03.1925

Дочь: Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Асанов Иван Андреевич

г. Промысла, Пермской губернии
Рождение ребёнка
16.08.1931

Дочь: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна

Отец ребёнка: Асанов Иван Андреевич

г. Лысьва Пермской области
Смерть
1953
г. Бердичев
Похороны
Неизвестно
г. Бердичев

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