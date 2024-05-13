Асанова (Иутина) Мария Васильевна
Место рожденияг. Воткинск, Пермская губерния
Дата рождения1898
Дата смерти1953
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Иутин Василий Егорович
Мать: не указана
г. Воткинск, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
?
Рождение ребёнка
13.07.1919
Отец ребёнка: Асанов Иван Андреевич
г. Зуевка Кировской области
Рождение ребёнка
19.03.1921
Дочь: Кобякова (Асанова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Асанов Иван Андреевич
г. Лысьва Пермской области
Рождение ребёнка
17.05.1923
Дочь: (Асанова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Асанов Иван Андреевич
г. Промысла, Пермской губернии
Рождение ребёнка
19.03.1925
Дочь: Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Асанов Иван Андреевич
г. Промысла, Пермской губернии
Рождение ребёнка
16.08.1931
Дочь: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна
Отец ребёнка: Асанов Иван Андреевич
г. Лысьва Пермской области
Смерть
1953
г. Бердичев
Похороны
Неизвестно
г. Бердичев